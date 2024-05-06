股神首季狠沽13% Apple持倉

重申巴郡長期持有 分析估涉稅務考慮 股神巴菲特的投資旗艦巴郡召開股東周年大會，市場聚焦公司3月底蘋果公司（Apple Inc.）持貨量減少13%，為連續第二季減持。然而，巴菲特強調不是對上季股價表現跑輸大市的Apple看法有變，Apple依舊是一門令人讚嘆的生意，iPhone是非常偉大的產品，如無意外都會是巴郡的主要持倉。分析相信，巴郡減持可能是該股使其大賺後需略為減磅，不然得交更多稅。

巴郡業績公告顯示，3月底Apple的持倉貨值為1,354億美元，比去年12月底的1,743億美元下跌超過22%，若分別除以今年3月28日和去年12月29日的收市價，即可得出巴郡的持貨量減少約13%。3月底，巴郡持貨金額最大的5隻股票依次仍為Apple、美國銀行、美國運通、可口可樂和雪佛龍，合共佔股票組合的75%左右。

期內賣股淨套1347億 現金流報表顯示，期內巴郡減持股票套現199.72億美元，扣除買入26.91億美元，淨減持股票套現172.81億美元（約1,347.91億港元），為8季最多，反觀美國國債及固定收益證券的淨買入規模按年激增1.94倍至957.15億美元（約7,465.77億港元）。

巴菲特於巴郡股東年會上向包括Apple行政總裁庫克在內的台下聽眾表示，買Apple是出於對消費者行為的洞察，「如果有人只是過來逛一逛，不買，那不行。你可以感到他們對你的品牌感興趣……心理學稱之為『大眾的偏好』……買第二輛車的價格可能比買第二部iPhone貴20倍」。

之所以有人揣測減持Apple是稅務考慮，事緣巴菲特表示，「（巴郡）現在的企業利得稅率是21%，日後會高得多，我不覺得你會介意我們今年沽了些Apple。」

現行的稅率是前總統特朗普於2017年從35%減下來，而現任總統拜登主張提高至28%。巴菲特坦言，以美國目前的財政政策，稅率很可能會被調高。

接班人擁全權決策 就外界揣測巴菲特欽點的接班人阿貝爾（Gregory Abel）接班後的權力會不如自己，巴菲特首度表明，阿貝爾日後會全權接管巴郡的投資決策，「很多事情發展不會那麼理想，要做更多探索發掘不同可能，當你開始部署你的股票，或者要買任何公司或業務，必須慎重考慮，阿貝爾會比我更有趣、更有邏輯。」但不管如何，他強調不想預測市場，應該把買股票一事看成是買下一項業務。

巴郡近季沽售股票情況