高盛撐金價今年突破3000關

現貨金上周累挫1.53%，但每安士仍高於2,300美元。投資銀行高盛唱好金價，表示在基本情況下，今年底金價將見2,700美元水平，即相當於17%的升幅，並且在特定情況下金價有可能飆破3,000美元關口。

該行承認，地緣政治、財政和金融展望，都高度不確定地影響着各中央銀行對黃金的需求，進而影響金價。可是一旦局勢轉壞，對黃金的避險和對沖需求大升的話，股票債券投資組合將受到衝擊。

各地央行持續掃貨 高盛以黃金的供需彈性模型和該行的「美國金融制裁指數」作分析，表示如果美國維持2021年的對外金融制裁步伐（即相當於現時額外對中國進行兩次制裁或對印度進行6次制裁），各中央銀行會一年額外吸納700萬安士黃金作儲備，將使金價年底時在2,700美元每安士的基礎上再升16%至3,130美元。

高盛又指出另一個假設情況，是一旦反映融資風險的美國5年期信貸違約掉期（CDS）利差擴大一個標準差（相當於13點子），各中央銀行一年額外購買600萬安士黃金，金價將額外上漲14%至每安士3,080美元。

事實上，據世界黃金協會報告，中國人民銀行已連續17個月增加黃金儲備，在此期間其黃金持有量增加了16%。光是3月份，人行就增加了黃金儲備16萬安士。同樣地土耳其、印度、哈薩克和一些東歐國家，今年都活躍地吸納黃金。