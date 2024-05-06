港股通重開憂沽貨 恒指本周勢整固

港股在「五窮月」開局不窮，恒生指數承接4月底升勢，上周五站穩在18,400點之上，且技術上升穿多條移動平均線，走勢凌厲。然而，內地五一長假期後，港股通在今天重開，不排除北水在港股9天連升後先行獲利。不過，綜合多項分析認為，港股近期獲外資流入，加上內地政府在政策上支持內房和股市等，恒指初步只要不跌穿250天移動平均線（現處17,688點），大市基本面仍屬向好。

新加坡銀行發表研究報告，指內地上月的中央高層會議，政策基調較多支持財政政策和房地產行業，首提避免「前緊後鬆」。該行認為釋出的信號是當局會執行之前已公布的政策或措施，多於有新策出台。

市場預測人行減息降準 例如在財政政策上，會加快發行一萬億元人民幣超長期特別國債，以及促進地方政府專項債的發行和使用；並會支持社會融資規模從低位反彈。貨幣政策上，則會彈性運用利率和存款準備金率工具，降低融資成本來支持實體經濟。儘管美國利率或長期處於高位，以及中資銀行淨息差仍有下行壓力帶來潛在風險，但新加坡銀行仍然預測人行會減息和降準。

另外，中央高層會議強調「落實好大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案」，該行解讀為是當局支持投資和消費的論調。至於「統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施」，則是內地政策自2016年第二季以來重提住宅存貨的問題，目前執行中的收購存量房作保租房等措施，相信會配合其他政策去吸納存貨，這將有助「水緊」的內房鬆綁，但短期內難以催谷新項目的投資和建造。

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，如加上內地當局在4月中旬先後公布的新「國九條」和5項資本市場對港合作措施，明顯地內地政策除了推動經濟外，亦希望港股能夠「做番好啲」。反映在港股上，之前軟弱無力的平台經濟股、內房股都在本次升浪中受惠，「整體市底改變咗」。今天北水回歸，將是9連升後的首個考驗，但由於氣氛有好轉，只要恒指不跌破250天線，他認為恒指本周可在18,000至18,800點區間整固。