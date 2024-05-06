僅15%美上市公司業績指引勝預期

美股季度業績期高峰未完，惟多數焦點大型科技企業已放榜。整體而言，企業的業務表現可謂喜憂參半，儘管有79%已發布業績的上市公司盈利表現好過市場預期，但截至4月底，只得15%的企業前瞻指引勝預期，反映商界仍對前景非常審慎，悲觀的情緒開始蔓延。

聯儲押後減息影響嚴重 雖然投資者對於股市的熱情仍然未減，美股估值仍處於高位，但企業管理層卻似乎有着相反見解。這種相互矛盾的情況在歷史上也偶有發生，一般到最後要視乎實際結果，假如市道真的轉差而影響企業盈利，或市場接受企業管理層悲觀前景的觀點，就會引發衝擊。

股市的另一大風險在於聯儲局，由於首次減息時間點正不斷推遲，高利率的持續可能引發負面後果。Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley對此表示，在夏季結束之前「要不業績指引大幅改善，或者聯儲局開始減息，否則我們會看到新一輪跌勢」。

ING估英最快下月降利率 相比起美國貨幣政策前景搖擺不定，英國減息則已成為大勢所趨。雖然英倫銀行於本周四會議上應該仍然按兵不動，但ING銀行估計，首次減息的時間點有很大機會落在8月，甚至有機會提前至6月。

英倫銀行行長貝利早明確表示，目前美國通脹反覆的問題並不存在於英國，一些官員也認為通脹正趨下行，無疑為6月減息打開了大門。ING銀行發達市場經濟學家James Smith認為，關鍵在於英倫銀行的措詞有甚麼變動，並指貨幣政策委員會的投票結果分歧參考價值有限，因為歷史顯示央行行長、3位副行長及首席經濟學家，共5位成員在投票上往往都是「集體行動」，足以壓倒性地影響投票結果。

Smith指出，假如英倫銀行保持前膽指引大體不變，那麼國債孳息率可能會略為走高。反之，若央行立場偏向鴿減，市場會開始定6月減息，從現時估計今年內減息約0.4厘，變成完全定價減息兩次（0.5厘）。

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