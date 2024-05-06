美基建投資缺口恐累GDP失78萬億

隨着時代變化，許多國家的基礎建設已不能滿足發展需要，即使是作為世界最大經濟體的美國也是如此。美國土木工程師學會（ASCE）估計，2020至2030年期間，美國的基建設施投資缺口累計接近2.6萬億美元（約20.28萬億港元），假如問題未有改善，到2030年可能會導致國內生產總值（GDP）累計損失10萬億美元（約78萬億港元）。

鐵路電網故障頻生 在基建設施方面投入不足，可能會使美國在全球競爭中失去一些優勢。分析指出，美國各地老化的設施──包括公路、鐵路、電網和互聯網基建，都難以滿足現代經濟活動需求。比如長年以破舊聞名的紐約市地下鐵路系統，或者是2022年加州電網幾乎崩潰的事件。ASCE指出，全美國的公共水管幾乎每兩分鐘就會發生一次漏水；有超過45,000座橋樑正處於失修狀態。

對於基建設施的升級替換需求，將使資本開支大幅增加，這種情況在全球其他地區也相同。印度正計劃在2025年向各行業投入1.4萬億美元建設基建，而中國等新興市場也有類似的計劃。

供應鏈重組添需求 除了升級基建外，供應鏈重組亦推動美國基礎建設的需求。企業扭轉了數十年來將製造業務遷往海外的趨勢，例如零售巨頭沃爾瑪就承諾在10年內為美國本土生產商提供3,500億美元的額外支持。

另外，自然災害和惡劣天氣層出不窮，也不斷為企業帶來損失。自然災害可能會對實體資產的可靠性、勞動生產力、生產成本或需求以及供應鏈產生重大影響。自2017年以來，這些災難每年造成的損失約為1,100億美元，預計到2030年，此數字可能會達到1,600億至1,900億美元（約1.24萬億至1.48萬億港元）。