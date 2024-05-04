股市估市：恒指後市關注中美

港股延續新一輪突破後的上試高位走勢，恒生指數已升穿250天線，並且進一步衝高。踏入4月份，資金流入港股的情況來得比較明顯，港股在4月的日均成交量錄得1,122億元，比首季的993億元及去年全年的1,050億元都要多。目前，港股仍處於資金流入推動的市況階段，但對於聯儲局延後減息，以及內地經濟復甦進程的影響變數，宜保持警惕。

此外，內地近日提出要統籌研究消化存量房產，及優化增量住房政策，在房產供需有望獲得再平衡下，內地樓價將有穩定下來的機會。

在去年行業仍充滿挑戰的情況下，華潤置地2023年的股東應佔溢利仍錄得近12%增幅，至逾313億元人民幣，而派息比率更維持在30%以上，達到每股1.441元人民幣，可以顯示公司現金流依然健康，建議於27.5元或以下買入，目標看31元，止蝕位可定在25元。

第一上海首席策略師 葉尚志（作者為註冊持牌人士）