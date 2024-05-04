宏觀分析：預防疾病產業投資機遇大

人口高齡化加劇及慢性病的發病率上升，對醫療需求有增無減，讓各國政府醫療負擔日漸沉重，當中，小醫療支出的增加也不容忽視，而這些支出主因是慢性疾病的醫療開支。在投資布局上，建議掌握醫療生物科技產業在高齡化趨勢下所帶來的新興商機。

近年隨着民眾對於預防疾病的認知增加，即「未病先防，既病防變」，民眾對醫學的認識也日漸普及，在醫療結合科技等創新需求快速發展下，與醫療及生物科技發展題材及預防醫學的產業，也有不俗的投資商機，包括診斷工具、疫苗、日常監測儀器、影像檢測儀器、基因檢測工具、人工智能技術等。

進入高齡階段，各種疾病發生的機會率可謂幾何級數增長，不少嚴重疾病的起因，是來自年輕時不良生活及飲食習慣。疾病及年老是「不可抗力」，亦是每個人必經階段，民眾在「未病」或年輕時，若然開始專注人體老化過程疾病的預防，而不只是着眼於疾病發生後的治療，相信對預防醫學的需求將會上升。不少醫療生物科技公司目前正在積極以如何延長壽命、降低高齡時各種疾病發生機率為研究目標。

醫療生科企營運較穩定 在面對利率環境存在變數，以及高利率仍然會維持一段時間，醫療及生物科技產業因其財務結構佳，有能力維持穩定的營運，相信有利提升股價表現，建議除了可專注大型製藥股，以及研發肥胖症、癌症、早老性癡呆症等企業之外，也可留意罕見疾病的創新中小型生科公司，以掌握醫療生物科技產業在高齡化趨勢下的中長線投資商機。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊