基金觀點：環球科技股現分段吸納良機

截至4月底止，香港恒生指數連續6個交易日上漲後，小幅上漲0.23%，及後5月開局表現理想，周四及周五兩日接連做好。近期港股市場呈現強勁表現，主要得益於資金流有所改善。市場流動性相對充裕，銀行貸款和融資管道得到進一步放寬，為投資者提供更多的資金支援。

港龍頭公司估值吸引 香港特區政府也採取了一系列措施來刺激經濟增長和資本市場發展，包括減稅降費、推動科技創新、3,000萬元門檻的投資移民等政策，助力港股上漲。

另外，港股市場估值仍然處於相對低位，吸引投資者關注。儘管近期市場上漲，但相對估值依然較為合理，許多優質股票的價格仍然具有投資吸引力，特別是在互聯網行業，一些龍頭公司的估值處於歷史低位，被認為具有較大的投資潛力。

日本加息有利金融業 在環球股市中，日本股市於首季錄得超過12%的回報，是領先的成熟市場。日本企業盈利增長前景樂觀、企業改革、良性通脹預期及「股神」巴菲特再發日圓債投資日股等，吸引環球資金流入日股，故多隻日本股票基金表現理想，並不意外。日本央行將實行貨幣政策正常化的預期下並正式宣布加息，利率轉正有助提高當地金融企業的漲勢。

環球科技股票基金方面，鑑於美股的首季表現僅次日股，升勢全靠龍頭半導體股英偉達（Nvidia）、微軟及Meta等科技七雄的成員帶動，而在人工智能（AI）熱潮及去年第四季業績超出市場預期下，它們悉數錄得雙位數的亮麗回報，其中Nvidia的股價更於首季帶頭升超過八成。

綜合以上所述，近期港股資金面改善和積極政策推動市場表現強勁，而環球科技股受益於企業盈利，全球經濟有復甦迹象，是分段入市的開始。

曜熊理財策略董事 馬煒喬