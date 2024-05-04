洪水橋新發展區 原址換地9宗申請

政府早前將加強版傳統新市鎮發展模式，擴展至所有發展區，其中洪水橋/厦村新發展區第二期原址換地申請期限已屆滿，連同餘下階段暫收到9宗申請。

無意延遲入紙期限 地政總署指出，今年2月初公布有關安排，至今收到的申請個案當中，有一宗已獲接納作進一步處理，其餘8宗申請仍在審理中。為配合政府工程開展，無意延遲申請期限，該署會短期內公布該發展區原址換地補地價的標準金額。

至於已受理的申請為第19B區的非工業用地，即元朗橋頭圍發展項目。資料顯示，該地盤呈曲尺形，佔地約16.57萬方呎，位於橋盛街與橋旺街交界，北面為天水圍居屋屏欣苑。項目已獲得規劃許可，准以7倍地積比率，興建5幢樓高47層的分層住宅，另設兩層地庫，住宅樓面約93.21萬方呎，提供約1,850伙。項目設一幢7層高零售設施建築物，另提供兩層地庫，商業面積約22.78萬方呎。

資料顯示，今批換地申請安排涵蓋洪水橋/厦村新發展區第二期發展，以及餘下發展範圍內現時可供申請的用地。而接納包括補地價金額的具約束力基本條款建議，期限為明年3月31日。

該署早前指出，洪水橋/厦村新發展區位處「北部都會區」的高端專業服務和物流樞紐，全面發展後，料將提供約6.67萬伙住宅以容納約18.39萬人，並為各種工商業用途提供合共約6,889萬方呎樓面面積，創造約15萬個就業機會。