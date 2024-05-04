居屋成交：綠怡雅苑呎售8487元 料新低

未補價第二市場資助房屋交投暢旺，惟價格未見起色。房協沙田綠怡雅苑兩房單位最近僅以每方呎約8,487元易手，跌穿九千元之餘，料創項目二手價新低。

富堡城物業廖志財表示，上述單位為2座低層I室，實用面積約575方呎，有裝修，去年7月叫價638萬元放售，放盤約10個月，累減150萬元，以488萬元成交，減幅約23.5%。原業主2016年10月以418萬元購入，帳面獲利約70萬元。

白居二客425萬購昌盛 市場減價盤最受追捧。中原蔡天賜指，粉嶺居屋昌盛苑C座高層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，第二市場開價450萬元，白居二客以425萬元購入，呎價約6,538元。

該行伍耀祖稱，天水圍居屋天頌苑J座高層1室套三房戶，實用面積約650方呎，叫價475萬元，減價32萬元，以443萬元沽出，呎價約6,815元。

新居屋都要劈價。世紀21奇豐袁麗詩透露，火炭旭禾苑高層1室一房戶，實用面積約377方呎，放盤一年，累減約15%，第二市場以390萬元成交，呎價約10,345元。

景明三房未補價312萬沽 綠表客入市同樣積極。世紀21（將軍澳）魏仕良表示，將軍澳居屋景明苑B座中層4室，實用面積約554方呎，三房設計，上星期才叫價330萬元，一口價減18萬元，同類買家以312萬元承接，呎價約5,632元。