二手樓價跌 環海‧東岸開放式貶27%

二手交投轉靜，樓價同時回落，反映主要二手屋苑價格走勢的代理行樓價指數，按周下跌約0.28%，仍處於逾7年前低位。業主賣樓繼續要蝕，納米樓最為慘烈，紅磡環海‧東岸開放式單位賣318萬元，約4年帳面貶值近27%。

中原城市領先指數最新報146.48點，連升兩周後回落，今年暫跌約0.5%，較2021年高位累挫約23.45%，而大型單位樓價指數按周跌幅約2.06%。分區樓價指數則兩升兩跌，港島按周下挫約1.2%最顯著，最新報145.93點，屬2016年9月中水平，新界西亦較上周跌約0.32%。

北角百福8年輸83萬 後市去向未明，不少業主寧願損手，務求加快沽貨。中原葉文浩指，上述環海‧東岸1A座中層N室，實用面積約194方呎，長線投資者首次到區內睇樓，即購入單位收租，呎價約16,392元。據了解，原業主於2020年3月以435萬元買入，帳面蝕讓117萬元。

港島住宅做價跌穿8年前入貨價，呎價再低於萬元。世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角百福花園家福閣低層B室，實用面積約547方呎，兩房設計，以515萬元獲承接，呎價約9,415元。原業主於2016年8月以598萬元買入，約8年帳面蝕83萬元，或貶值約14%。

溱柏賣585萬 冧價13% 元朗新盤低開搶客，同區二手市場即時結冰。市場消息透露，Grand YOHO第9座一個中層單位，實用面積約774方呎，成交價1,075萬元，呎價約13,889元。原業主持貨約8年，帳面虧蝕逾50萬元。同區溱柏連平台單位，售價585萬元，呎價約10,428元，約4年跌價約13%。

美聯王子超稱，上水御皇庭1座高層C室，實用面積約552方呎，三房間隔，以蝕本價690萬元放售，減價60萬元，獲同區租客以630萬元購入，呎價約11,413元。原業主2019年初購入價745萬元，約5年帳蝕115萬元。

二手樓價指數走勢