朗賢峯四房賣3991萬新高

維港1號單日3宗成交

該公司銷售及市務總經理梁淑儀表示，新售出單位成交價介乎2,016.9萬至3,991.8萬元，總成交金額逾2.09億元。當中，第1座17樓B室，實用面積1,433方呎，呎價約27,856元，成交價為項目新高紀錄。截至昨晚，朗賢峯兩期累計售出302伙，並套現逾39.1億元。