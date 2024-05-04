朗賢峯四房賣3991萬新高
鐵路新盤接力開售，鷹君(00041)的何文田站朗賢峯第IIB期，今日次輪公開發售248伙。項目第IIA期昨日通過招標再售出9伙，包括以逾3,991萬元新高價沽出四房單位。
維港1號單日3宗成交
該公司銷售及市務總經理梁淑儀表示，新售出單位成交價介乎2,016.9萬至3,991.8萬元，總成交金額逾2.09億元。當中，第1座17樓B室，實用面積1,433方呎，呎價約27,856元，成交價為項目新高紀錄。截至昨晚，朗賢峯兩期累計售出302伙，並套現逾39.1億元。
啟德跑道區新盤頻錄承接，中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的維港1號，昨連錄3宗成交，套現3,436.3萬元。當中，1B座28樓H室，實用面積598方呎，屬三房間隔，以1,387.1萬元成交，呎價約23,196元。
同區由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的天瀧，以招標形式售出四房單位。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，單位為1座23樓A室，實用面積1,428方呎，成交價5,860萬元，呎價約41,036元。該盤開售至今累售58伙，套現逾25億元。
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