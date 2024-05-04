連方II加推38伙 509萬起

餘貨盤紛紛出擊，力吸市場購買力。萬科香港發展的長沙灣連方II，昨上載價單2號，提供38伙，折實平均呎價約24,856元。單位實用面積介乎213至611方呎，折實價介乎509.9萬至1,558.9萬元，呎價22,760元起。同系列連方I亦加推價單6號，涉及16伙，折實平均呎價約26,585元。兩盤已安排下周二起合共發售32伙。