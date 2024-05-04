連方II加推38伙 509萬起
餘貨盤紛紛出擊，力吸市場購買力。萬科香港發展的長沙灣連方II，昨上載價單2號，提供38伙，折實平均呎價約24,856元。單位實用面積介乎213至611方呎，折實價介乎509.9萬至1,558.9萬元，呎價22,760元起。同系列連方I亦加推價單6號，涉及16伙，折實平均呎價約26,585元。兩盤已安排下周二起合共發售32伙。
保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，亦加推價單4號，提供88伙，折實平均呎價約19,594元，較3月底推出的價單3號低約0.6%。該批單位戶型涵蓋開放式至三房間隔，折實價由491.3萬至1,553.98萬元，呎價約17,285元起。項目落實下周二起以價單形式發售169伙。
長實集團(01113)的沙田名日‧九肚山，昨再售出兩伙，共涉4,695.7萬元。項目將於下周二起招標發售3伙四房戶，折實入場費為2,063.8萬元，呎價約17,014元。
雨後開放現樓特色戶
星星地產旗下元朗雨後，今日起開放現樓特色單位予準買家預約參觀。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，對外開放的25樓E室，實用面積620方呎兩房戶，另連81方呎平台，可享后海灣與山貝河景，折實價971.28萬元，買家有住宅車位認購權。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：