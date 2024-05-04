新盤續熱鬧 現大手客搶購

高臨首輪售出91伙 YOHO Hub II暫收1500票 樓市繼續由新盤主導。5月首個開售全新盤，資本策略地產( 00497 )旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，昨日首輪發售110伙，即日售出約91伙。其中兩組買家「一客五食」，涉資約7,300萬元。部署月內開售的新鴻基地產( 00016 )港鐵元朗站The YOHO Hub II，昨首日正式收票，即接獲逾1,500張入票。

全盤提供259伙的高臨，昨分別以價單形式出售104伙及招標發售6伙，截至晚上約10時半，即日沽出逾八成單位。發展商於昨午約3時半率先公布招標單位沽出5伙，共涉3,265.7萬元。5伙均屬連平台特色戶，成交價介乎618萬至687.9萬元，成交價及呎價最高單位為A2座12樓E室，屬實用面積232方呎一房戶，另連286方呎平台。

兩組客各購入5個單位 至於公開發售於下午約5時展開，買家登記報到後，由大手組別優先揀樓。資本策略地產執行董事何樂輝指，大手客揀樓時段已售出約28伙。

項目吸納不少投資客。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行頭籌客人斥資逾3,800萬元購入5伙，涉及一至三房戶型。同時，美聯物業高級營業董事謝嘉誠指，該行亦有買家以近3,500萬元購入5伙，包括3伙一房戶及兩伙兩房戶。

低開搶攻的港鐵元朗站The YOHO Hub II，自周三對外開放現樓示範單位後，昨日正式開始收票，市場反應理想。消息指，截至昨日下午約6時，以本票數目計暫收逾1,500張入票。該盤日前推出首張價單，涉及188伙，以此計算，即已超額認購約7倍。

項目日前推出的價單，折實平均呎價約14,338元，較逾兩年前的上一期低約28%，亦緊貼同系Grand YOHO 2期於2017年首批定價，即重返逾7年前水平。

同系何文田天鑄第2期，昨日通過招標以逾1.3億元售出複式單位，為1座21樓及22樓B室，實用面積2,539方呎，五房間隔，客飯廳外連449方呎平台，設有私人升降機大堂，單位呎價51,500元。

峻譽‧渣甸山上載銷售安排 中信泰富旗下大坑道135號峻譽‧渣甸山，昨上載首份銷售安排，落實下周四起首度推出78伙招標發售，該批單位實用面積由434至731方呎，為2座的全數兩房戶。資料顯示，項目全盤提供114伙，首輪推售單位佔約68%。招標期截至7月31日。

近月全新盤連環低開推售。世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩認為，現時發展商手持一手貨尾單位數量龐大，預計仍會以優惠價格推售新盤。

The YOHO Hub II對外開放現樓，睇樓客絡繹不絕。