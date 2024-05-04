●經常報道中港兩地財經資訊的美國《華爾街日報》（WSJ）據報將把亞洲總部由香港遷至新加坡，同時會大幅縮減駐港記者及編輯規模至個位數，部分香港記者會調至新加坡或亞洲其他地方，另有多名駐港記者和編輯被裁，解僱人數佔目前駐港員工規模超過一半。