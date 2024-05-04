產經

簡訊一覽

●富智康(02038)披露，今年首季虧損2,040.7萬美元，並預計上半年將繼續錄得綜合淨虧損，可能接近或低於集團去年上半年的綜合淨虧損約4,984萬美元，主要是消費需求疲軟、未被充分利用資產及閒置資產持續造成不利財務影響、利息支出增加，以及全球手機市場的智能手機出貨量預計於今年錄得低個位數增長。
●Keep(03650)於4月26日及5月2日，被騰訊控股(00700)分別在場內減持227.1萬股及614.1萬股，平均價分別為每股8.4425元及8.8638元，估計合共套現逾7,300萬元，持股量由6.18%降至4.28%，由於持股量已低於5%，若沽售尚餘的2,249.6萬股持倉亦不用再申報。該股股價昨日一度低見8元，之後又急升至9.76元，收報9.56元，升19.5%。
●位元堂(00897)公布，擬以3,300萬元出售九龍瑞和街地舖，將於5月16日或之前與買家簽署正式協議，8月16日前落實完成，料可錄收益約240萬元。
●金管局公布，於2025年到期的綠色零售債券系列(04252)第4個付息日為今年5月20日，而第4次付息已釐定以年息2.5厘計算。
●新加坡統計局公布，3月份零售銷售按年增長2.7%，不包括汽車銷售則增長2%，較2月分別回落5.9個百分點及7.5個百分點；經季節性調整後，3月零售銷售按月下跌1%，不包括汽車銷售則減少0.3%。
●經常報道中港兩地財經資訊的美國《華爾街日報》（WSJ）據報將把亞洲總部由香港遷至新加坡，同時會大幅縮減駐港記者及編輯規模至個位數，部分香港記者會調至新加坡或亞洲其他地方，另有多名駐港記者和編輯被裁，解僱人數佔目前駐港員工規模超過一半。
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