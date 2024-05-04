派拉蒙傳獲索尼阿波羅兩千億提購

美國著名影視娛樂公司派拉蒙環球（Paramount Global）賣盤之聲不斷，刺激股價在周四彈升13%後，周五早段曾再升4.9%。最新的準買家據報為索尼影視娛樂（Sony Pictures Entertainment）夥同專注於另類投資的資管公司阿波羅全球管理（Apollo Global Management）所組成的財團，出價或高達260億美元（約2,028億港元）。

資產豐厚 收入遜預期 派拉蒙環球旗下資產包括著名電影公司派拉蒙影業、哥倫比亞廣播公司、英國第5頻道和澳洲第10頻道等；電視版權包括《教父》系列、《職業特工隊》系列等。雖然資產豐厚，但近年公司踩入串流媒體市場仍處於投資期，在截至3月底止的首季，派拉蒙環球收入增長6%至76.9億美元，遜預期的77.3億美元。期內串流媒體業務訂閱用戶增加370萬，總數達7,100萬戶。與串流媒體相關的損失從去年同期的5.1億美元，收窄至2.9億美元。

在本周一公布季度業績的同日，公司同時宣布行政總裁Bob Bakish辭職。消息稱，主因是Bakish反對公司與同業Skydance Media合併，令他失去控股股東Shari Redstone的信任。派拉蒙與Skydance的獨家談判期限周五完結。據報Skydance的合併方案，較利好控股股東，對其他股東不公平，致最終未能成事。

消息指，本次索尼和阿波羅財團的條款中，包括索尼將成為持有顯著多數股權的股東，阿波羅將持有少數股權，並讓出營運控制權。另外，就算合併雙方商談成功，由於合併涉及行業內兩大企業，相信亦需要監管機構批准方能成事。