碧桂園4月銷售瀉83%

中央高層會議日前提出「消化存量房產和優化增量住房」，有望令到樓市企穩甚至回暖。澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆在報告指出，有關內地樓市政策的用字備受市場關注，基於「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，今次聲明可見當局目光轉向樓市現實，基調更加市場化。

政策聲明也呼籲滿足社會對優質住房的期望，建立新的發展模式。透過將這種新的供應模式與樓市庫存問題聯繫起來，相信政府可能利用國有資源收購民營房企的住宅項目庫存。

不過，從常見的收益法去推算樓市資產價格，不難發現樓價恐未見底。該行指出，一線城市的住宅租金回報率僅1.58厘，對應樓價應大規模調整，方能刺激樓市需求。目前30年期超長期債券孳息率為2.53厘，相比之下，除非中央或地方政府能按租金回報率相符的成本，向超長期債券進行定價，否則貿然收購房地產庫存難言是否值得。

上海推商品住房以舊換新 為支持民眾入市改善居住需求，上海市房地產行業協會與上海市房地產經紀行業協會周五聯合啟動商品住房「以舊換新」活動，旨在便利居民住房置換即「樓換樓」。該活動吸引了20多家房企和近10家中介機構參與，涵蓋30多個項目。參與者先與房企達成一手樓購買意向，再由中介機構協助出售二手樓，完成後購買新樓，料有助於穩定上海樓市。

縱有業界出謀獻計為換樓人士解決一時缺乏足夠資金買新樓的煩惱，但房企銷情持續低迷。以碧桂園4月合同銷售建築面積計，即每方米均價8,953.48元，比3月9,555.55元亦減少6.3%，意味均價受壓乃拖累全月合同總額下行的致命傷。碧桂園自4月初停牌至今約一個月，因延遲發布去年度業績。

4月內房企業銷情未止跌