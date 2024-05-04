Coinbase上季轉賺逾91億勝預期

受惠於今年首季加密貨幣價格回升，加上採用更新的會計準則，美國加密貨幣交易所Coinbase截至3月底止首財季收入和純利均勝預期，收入按年增長逾1.11倍至16.37億美元，純利方面則錄得11.76億美元（約91.73億港元），當中包括來自6.5億美元、按市值計算的加密資產投資收益，較對上一年同期虧損7,890萬美元大為改善。

業績公告顯示，交易收入成為該企上季營收的主要來源，其中來自散戶及機構的交易收入按年各飆逾1.84倍及2.82倍，至9.35億美元及8,540萬美元，帶挈總交易收入增長1.87倍至10.76億美元。至於訂閱和服務收入則貢獻5.1億美元，按年增41.24%。

由加密資產的交易類型來看，Coinbase第一季的比特幣交易量在總交易量的佔比為33%；以太幣（ETH）佔比為13%；另USDT佔比則為11%。

微策略料SEC拒批以太坊ETF 周五比特幣及以太幣價格反彈，各升逾2%及1%，每枚報59,377美元及2,982美元。有「比特幣大好友」之稱的微策略（MicroStrategy）創始人Michael Saylor最新預測，美國證券交易委員會（SEC）將在今年夏季把以太坊歸類為「證券」，並拒絕以太坊現貨交易所買賣基金（ETF）申請。