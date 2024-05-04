Yen兌港元彈上5.1算 黑田東彥：貶值屬暫時

日圓轉強，每百日圓兌港元由周四的5.07算升至昨日的5.1算，持續遠離周一所創的34年新低4.9算。交易員指，昨日和下周一都是日本假期，市場憂日本央行再度在假期出手救匯，令淡友紛紛收手。每美元兌日圓從本周低位約160彈至周五亞洲時段的約153，晚上再因美國就業數據遜預期彈上151.87，漲逾1%，有望創下自2022年12月以來的最強單周表現。

日本現任官員暫時未有人承認曾入市干預匯價，但日本央行前行長黑田東彥就稱，其個人認為日圓貶值屬暫時性，惟其他人或有不同看法；又指出目前日本股市或因日圓短暫貶值而出現虛高，強調對日本央行貨幣政策以非常謹慎方式進行正常化充滿信心。

消息指，日本當局本周可能已兩度入市操作，先是本周一買入5萬億日圓（約2,550億港元），然後在周四凌晨出售美元資產買日圓，對匯市展開規模達3萬億日圓（約1,530億港元）的干預。

頻干預或添風險 摩根大通的報告指，日本當局縱然「家底厚」，也不可能無限量干預匯市，因為據國際貨幣基金組織（IMF）的定義，連續3天的外匯干預被視為一系列干預，而採用「自由浮動」匯率制度的國家在6個月內最多只能進行3系列干預。如果日本政府頻繁干預，可能會增加日本失「自由浮動」國家地位的風險。而且在七大工業國集團（G7）外匯承諾下，外匯干預是一種特殊行動，僅用於應對市場短期內過度波動。

事實上，日本財務省財務官神田真人本周二就曾表示，雖然當局已做好24小時隨時應對外匯事務的準備，但將根據G7、國際貨幣與金融委員會、二十國集團（G20）制訂的規定，來應對匯率走勢。

每百日圓兌港元年內走勢