Expedia下調全年收入預測 股價曾挫13%

旅遊服務預訂平台Expedia最新下調其今年全年收入預測，至只有中至高單位數增長，主因了解到行業的企業對客戶（B2C）銷售模式競爭激烈，加上旗下度假租賃網站「Vrbo」在進行技術相關改革後，發展進程仍較預期為慢，影響了總預訂量，因而作出上述調整。消息拖累該企股價周五美股早段曾挫13.21%，報118.1美元。

首季虧損縮 住宿生意升9.8% 業績公告顯示，Expedia截至3月底止的首季虧損收窄至1.35億美元，而去年同期則蝕1.45億美元；Expedia上季收入有28.89億美元，按年增長8.4%。按業務劃分，住宿收入按年升9.8%至22.28億美元；機票收入微升1.76%至1.15億美元；另來自廣告和媒體的收入合共有2.15億美元，按年升22.85%。

至於按地區計，美國地區的銷售收入按年僅微升2.57%至17.93億美元，非美地區則為10.96億美元，按年升19.52%。

要留意，即將離任的行政總裁科恩（Peter Kern）特別提及集團的地區收入表現有分野，稱相比主要國際市場，北美仍然是該企增長最慢的地區，強調會繼續投資具增長潛力的國際市場，為未來幾年的業績做好準備。

Expedia上季的總預訂金額按年增長2.59%至301.64億美元；房間過夜預訂量升7.08%至1.01億次。另期內B2C及企業對企業（B2B）的業務收入有19.86億美元及8.33億美元，按年升3.38%及24.7%。

即將接棒行政總裁一職的戈林（Ariane Gorin）稱，其B2B業務向不同類型的合作夥伴提供服務，包括航空公司、銀行、線上零售商和線下旅行社等，認為集團擁有一定能力成為B2B領域的領導者。