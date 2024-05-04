Apple擲8580億回購 破天荒

去季iPhone收入縮10% 庫克撐中國銷售增 今年初各大研究機構都指出，iPhone在中國的銷量下滑，而蘋果公司（Apple Inc.）最新公布的業績數據顯示，上季iPhone的全球銷售收入按年倒退10.46%至459.63億美元，大中華地區的整體收入也錄得下跌。不過，行政總裁（CEO）庫克卻表示，按照會計準則，上季iPhone在中國內地的銷售額仍然有所增長，更聲言長遠仍對中國市場看法「非常正面」。為了令投資者重拾信心，Apple宣布了史上最大的回購計劃，涉及規模1,100億美元（約8,580億港元）。

根據市場資料，iPhone在中國的市場佔有率正持續下滑，被華為及榮耀等國產手機品牌蠶食。對此，庫克卻有另一種說法︰若只計算中國的城市，市佔率最高兩款手機都是iPhone。雖然Apple上季大中華區收入按年仍然下跌8.08%至163.72億美元，但跌幅已少過前一季度的12.9%。受管理層正面言論的影響，Apple股價周五早段曾升8.07%，高見187美元。

預告未來數周發布AI Apple股價今年以來跑輸大市，除了因為投資者對中國業務前景的擔憂之外，還有該公司在發展人工智能（AI）方面落後。不過，庫克在業績會議上親口表示︰「AI對我們的產品而言會是巨大的機會，我們將會在接下來的數周討論更多……我認為我們現在處於有利的位置。」

此番言論成功引起市場憧憬，因為Apple將在6月中旬舉行年度的全球開發者大會（WWDC），屆時有機會發表一系列與AI相關的功能以及未來的AI發展藍圖，意味着Apple可能會宣布有關AI產品及服務方面的重大消息。

少賺2% 歐以外生意減 話雖如此，若單看Apple的業績數據，上季的整體業務表現其實依然疲弱。於截至3月30日止的第二財季內，該公司錄得907.53億美元的收入，按年倒退4.3%；純利亦按年減少2.16%至236.36億美元。就地區收入而言，除了歐洲以外，其餘列出的地區均錄得倒退，尤其是日本業務表現最差，當地收入按年下跌12.73%至62.62億美元，這也許與日圓匯價貶值有關。

看好印度潛力 擴投資 似乎是為了進一步淡化投資者的擔憂，庫克刻意提到未有在財務報告中獨立披露的印度市場，直言當地業務實現了兩位數的強勁增長，更形容印度是「主要關注點」，不論是作為消費者市場營運，還是作為生產基地也是如此。他再三強調印度有巨大的機會，未來會繼續擴大當地的業務生態。

晨星（Morningstar）股票分析師William Kerwin認為，Apple在2024財年（截至9月底的年度）的表現仍會偏向疲軟，但在下一個財年有望受到新一代iPhone 16的換機周期提振，而生成式AI產品亦有助推動增長，目前該公司的股價估值合理。

Apple上季業績摘要