美就業數據遜 道指高開582

美國最新的勞動力市場數據表現偏軟，4月新增非農就業職位17.5萬個，遠低過市場預期的24萬個，以及3月向上修正後的數字31.5萬個。同月失業率意外上升0.1個百分點，達到3.9%，為2022年1月以來最高。至於美國居民時薪按年增幅為3.9%，不及市場預期的4%。

10年期國債曾跌穿4.5厘 隨着就業數據轉弱，與薪酬上升相關的通脹壓力亦會有所減緩，或推動通脹更快回落。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場認為今年內減息最少兩次（即合共0.5厘）的機會有所增加，達到67.9%，只減息一次或完全不減息的機率約為32.1%。

雖然市場對於非農數據反應激烈，但加拿大帝國商業銀行（CIBC）高級經濟學家Ali Jaffery提醒，聯儲局已多次重申不會單單因為一個月的數據而決定減息。整體而言，目前勞動力市場仍然穩健，預計聯儲局仍會按兵不動，直到「對通脹回落有明確認知」。

美股3大指數周五早段全線揚升，道指曾升582點，報38,808點；標指升74點，報5,139點；納指升363點，報16,204點。在數據公布後，美國10年期國債孳息率一舉跌穿4.5厘，最低曾見4.49厘，按日跌幅達0.135厘。

安進：減肥藥成效勝同業 企業消息方面，大型藥廠安進（Amgen）行政總裁Robert Bradway透露，該公司的減肥藥物MariTide早期研究結果「非常令人鼓舞」。初步研究顯示，相比起諾和諾德及禮來推出的減肥藥，MariTide所需要的注射頻率更低，藥效也更加持久。

Bradway直言︰「我們對MariTide的產品差異化充滿信心，並相信它將解決仍未滿足的重要醫療需求。」安進股價周五早段曾升12.55%。

與此同時，最先推出減肥藥的諾和諾德正在積極擴大產量。該公司管理層透露，目前在美國每周有2.5萬人開始使用Wegovy減肥藥，並且預計在下半年銷售量會因為供應提升而加速。

此外，雲服務及網絡安全公司Cloudflare公布上季業績，季度收入按年增長30.47%至3.78億美元，淨虧損略為收窄至3,554.3萬美元，其股價曾跌16.8%。