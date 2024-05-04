滙控重點策略降減息影響

重申2050成淨零碳排銀行 股東會前，滙控受到部分基金股東狙擊，要求集團為綠色能源制訂融資目標。祈耀年認為，「淨零（碳排放）過渡正推動龐大的融資需求」，預計於2030年底前全球所需的融資高達40萬億美元，其中大約60%將來自東盟和中東地區。他重申，支持淨零過渡為集團4大策略支柱之一；早於2020年已訂立目標，致力在2050年底前成為一家淨零碳排放銀行，及在2030年底前達致自身營運淨零碳排放。

惟他指銀行推動淨零過渡的能力，取決於實體經濟按所需步伐減低碳排放的進度，客戶、行業和市場需要在強大政府政策和法規，以及大規模投資的支持下，才能有效進行，所有目標為與客戶合作、了解其達至淨零排放的計劃，以及協助實現理想。

金管推綠色金融評估工具 無獨有偶，香港金融管理局昨發表《香港可持續金融分類目錄》，為銀行業提供綠色金融的評估工具，以便業界在發展綠色及可持續金融時作出有根據的決定，並促進綠色資金的融通，及防範「漂綠」行為。目錄現時涵蓋包括發電、交通運輸、建築、污水與廢物的處理的4個行業。

金管局副總裁阮國恒稱，目錄中大部分標準均建基於《共通綠色分類目錄》，從而與內地及歐盟兩大主流綠色分類目錄接軌，增加獲認可的項目對綠色投資者的吸引力；未來一年計劃擴大香港分類目錄所涵蓋的綠色行業和經濟活動，以及界定轉型活動，同時考慮如何將目錄納入銀行監管政策當中。

早前港府建議延長「綠色和可持續金融資助計劃」至2027年，並擴大資助範圍至轉型債券及貸款；金管局更新資助計劃指引，於本月10日起生效，並指計劃促進可持續融資活動，吸引更多專業服務提供者在港開設或擴充業務。截至3月，計劃共資助約390筆在香港發行、總額達1,100億美元的綠色和可持續債務工具。