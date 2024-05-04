沙特阿聯酋富豪家族港投資趨增

近年香港積極到中東地區招商，而尋求為組合分散風險至非美元資產的中東資金，亦對投資中港市場感興趣。德意志銀行全球私人銀行業務主管Claudio de Sanctis接受媒體訪問時表示，東南亞與中東的超級富豪家族之間的聯繫日益密切，故該企計劃在未來5年把管理兩個區域富裕家庭資產的規模翻倍，惟未有透露目前管理資產及收入的實際數字。

他指出，沙特阿拉伯及阿聯酋的富裕家庭，愈來愈熱衷在東南亞及香港投資，反之亦然。目前這兩個地區的緊密聯繫令人難以置信，德銀在這些地區的招聘人數比其他地區多很多，並且配置更多資源。新招聘的員工主要來自瑞信。

瑞銀資管部門擬裁員 事實上，自中國陷入長久的房地產危機和香港資本市場交易滑坡，削弱了這些地區的前景以來，西方資金大退場，使得中東和東南亞資金對中港兩地的私人銀行業務的重要性日益凸顯，市場競爭亦愈趨激烈。

此外，提及瑞信，去年接管瑞信以來一直進行業務整合的瑞銀（UBS），據報擬削減資產管理部門至少3億美元（約23.4億港元）的業務成本，包括減少來自瑞信的後勤員工，同時考慮是否將部分業務併入規模更大的財富管理業務。