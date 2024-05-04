MPF首4月人均賺$5788 港股基金上月飆6.8%

港股自4月下旬以來大打翻身戰，俗稱的「五窮月」開局亦不窮，予人感覺港股今次真的動真格現大升市，對投資組合以港股為主的打工仔女而言可謂望穿秋水。據評級機構晨星（Morningstar）的最新統計，4月港股強積金（MPF）基金勁升6.84%；首4個月累計亦終於止蝕，錄得正回報3.56%。