MPF首4月人均賺$5788 港股基金上月飆6.8%
港股自4月下旬以來大打翻身戰，俗稱的「五窮月」開局亦不窮，予人感覺港股今次真的動真格現大升市，對投資組合以港股為主的打工仔女而言可謂望穿秋水。據評級機構晨星（Morningstar）的最新統計，4月港股強積金（MPF）基金勁升6.84%；首4個月累計亦終於止蝕，錄得正回報3.56%。
美股累漲近7%最理想
晨星指出，今年首4個月，強積金平均回報為2.38%。若以去年底本港整體強積金總資產值1.14萬億元計算，回報為271億元，人均帳戶獲利逾5,788元。若單計4月，強積金回報率為0.12%，以今年3月底時強積金整體資產為1.18萬億元計算，回報為14億元，人均賺300元。
整體而言，今年首4個月美股基金表現最理想，升幅為6.89%，日股基金升5.9%，環球股票基金升5.6%。
期內升幅最大的3隻MPF基金分別是海通MPF退休金：海通環球分散基金（+12.4%）、東亞集成信託計劃：亞洲增長基金（+9.69%），以及東亞行業計劃：亞洲股票（+9.55%）。而跌幅最大的3隻基金分別是富達環球債券A類（-5.13%）、富達退休集成信託國際債券（-4.64%）以及信安易富之選：信安動力球債券（-4.53%）。
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