專家樓評：信資通助評估個人財務

申請個人貸款、按揭貸款或信用卡等信貸產品時，銀行或財務機構等借貸機構會向信貸資料服務機構索取關於申請人的信貸報告以作審核考量。信貸報告是一份財務「驗身報告」，全面記錄借貸人的信貸活動，報告一般包含借貸人的個人基本資料，其信貸活動、還款紀錄、債務負擔等資料。因信貸報告可反映申請人的財務狀況，借貸機構可透過借貸人的信貸評分了解其財務信譽，並作審核其貸款的重要準則，因此，這一份「驗身報告」需要健健康康。

以申請按揭為例，當買家向銀行申請按揭貸款時，銀行會向信貸資料服務機構索取買家的信貸報告，如買家的信貸紀錄良好，銀行開出的按揭條件會較為吸引；相反，買家過往曾有不良的信貸紀錄如拖欠卡數，銀行所提供的按揭利率、貸款金額，以及信貸條款則會相應下調。

每12個月獲一次免費報告 過去多年本港只有一間信貸資料服務機構，而為提升行業競爭力，現時同類型的機構已增至3間，分別為諾華誠信、平安金融壹賬通徵信服務（香港），以及環聯信貸資料服務公司。

為防止信貸資料服務機構的單點失誤及更有效保護個人信貸資料，香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會，以及香港持牌放債人公會一同建立「信資通」資料平台，信貸提供者（即包括銀行以及財務機構）會將其客戶的個人信貸資料上載至此平台，而上述3間信貸資料服務機構便可從此平台下載這些信貸資料，透過專業分析，整合出一份詳細的信貸報告，並提供給潛在新信貸機構，以助評估其借貸人的信貸質素。資料透過加密形式傳輸至服務機構，可大幅減低個人信貸資料洩漏的風險。

「信資通」已於4月26日正式投入服務，市民每12個月可免費向上述3間信貸資料服務機構索取信貸報告，以了解個人信貸狀況。每間信貸資料服務機構的信貸報告與信貸評分審核準則或有不同，因此相關報告僅供個人參考用途。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦