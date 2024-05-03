行業剖析：華新能源車產業邁新階段

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克近日到訪中國，消息指此次尋求推動旗下的全自動駕駛系統（FSD）在華落地，並希望獲准將在內地收集的數據轉移到國外，以訓練自動駕駛技術算法及提升內地的發展。

目前馬斯克已與內地企業簽訂導航和地圖協議，並獲得數據保護授權。有消息指，相關協議將允許Tesla收集內地公路上包括道路布局、標誌及附近建築等汽車行駛環境相關的數據，及使用內地科企的車道級導航系統，料為在公路上合法使用FSD提供可能。

朝智駕發展 競爭勢加劇 雖未得到Tesla回應，但據報FSD技術即將獲批在內地使用。若未來FSD順利進入內地，相信可帶來類似ChatGPT的效應，並成為智能汽車發展的里程碑。不過，即使FSD獲批發展，數據採集、模型訓練及算力中心的組建等方面亦較關鍵，料仍需耗費一定開發周期和成本才可實現規模化發展。

中國工業汽車協會公布，Tesla等通過國家車輛數據安全權威標準和要求，將有利全面解除機場及高速等對Tesla的禁行禁停限制，相信以上信號有望改善Tesla在內地發展，及促進更多海外企業在內地的投資與發展交流。

對於內地市場而言，一方面會提高Tesla的競爭力，加劇國產新能源車市場競爭；但另一方面，可推動內地高階智能駕駛的發展及認知，為相關需求及商業模式帶來更多可能性，並有助內地新能源車市場在競爭中提升總體產品及技術發展水平。同時，因數據安全等因素，Tesla或需要與內地廠商合作，有望為相關產業鏈及企業帶來更多機遇。

現今全球新能源汽車需求及發展持續，內地新能源車已在全球具備領先優勢，政策方亦持續積極支持及鼓勵相關產業的發展。相信各國如能增強與內地合作，而非採用增加關稅等打壓方式，將可實現合作共贏，對推動全球新能源車產業總體發展有利。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）