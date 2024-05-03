名家筆陣：內地股市快要甦醒？

內地股市在低位徘徊已久，港股表現尤其慘烈。恒生指數2021年累跌12%，2022年和2023年又分別下跌13%和10%。前兩年的熊市還在預期之中，去年初經濟重啟，投資者普遍展望樂觀，結果市場反而繼續下跌。每當似乎有正面消息，市場出現轉機，結果幾天後又開啟一波跌浪，而且一浪還低過一浪。

股票投資究其根本是信心的問題。內地股市的狼狽表現，最大元兇就是投資者信心低迷，所以好消息會被無視，無消息可以被解讀為壞消息。信心不提升，股市就難見天日。令人欣慰的是，信心觸底的兆頭看似已經出現。

市場對中企盈利擔憂漸退 首先，隨着對盈利的擔憂出清，市場情緒明顯好轉。盈利預期大幅下調是內地股市去年表現不佳的主因之一。去年初，各行各業都對經濟重啟滿懷信心，企業也制訂雄心勃勃的增長目標。然而，第二季後經濟復甦動力不足和需求疲軟，企業不得不持續調整經營戰略，庫存管理和成本把控的難度大幅增加，削弱企業的盈利能力。

去年初時，市場普遍預計全年MSCI中國指數的盈利增長會在15%左右，到年末這一數據已經掉至中高單位數。事實上，剛剛過去的業績期公布的實際盈利增長依然低於下調後的預期。不過，由於投資者已經預計了最壞情況，盈利增長不及預期並沒有加劇悲觀情緒。相反，市場的注意力轉向今年的盈利。

雖然今年的總體需求可能依然不強，但宏觀環境能見度比去年提升不少，企業在更確定的經濟環境中能制訂相對切實的銷售目標，一般來說有利於盈利增長。

其次，近期部分經濟數據好轉，各大機構的信心也有所提升，紛紛上調對中國本年經濟增長預測。摩根士丹利將今年實際國內生產總值（GDP）增長預期從4.2%上調至4.8%。高盛對實際GDP的增長預期從4.8%調整至5%。

事實上，數據並不是一面倒地好轉，但GDP和消費的指標明顯優於預期。首季度GDP按年增長5.3%，房地產繼續拖累，出口則展現強勁修復力。消費潛力也逐漸釋放，今年清明節假期的出遊人數為1.19億人次，更重要的是，單次出遊的平均花費與2019年相比錄得增長，這是自經濟重啟以來該數據首次超過疫情前的水平。考慮到現在短途遊變得更加熱門，平均花費上漲更加證明了居民部門消費意願的提升。

憧憬外資重塑投資信心 還有的是，外資開始重新考慮中國。由於疫情、房地產危機和平台經濟監管等因素，過去幾年外資持續流出中國。去年外資從中國股債減持了822億美元。不過，外資信心近期出現重塑的迹象。在機構舉辦的投資峰會中，會見到外國投資者的人數顯著上升。此外，面對相對積極的企業業績指引，去年外資的第一反應是懷疑，現在不能說照單全收，但明顯地他們正在尋找再投資中國的原因。這樣的轉變與極低的估值有關，但也離不開經濟數據好轉帶來的信心提升。

總體來看，內地股市在過去兩年已經歷多次看似是黎明將至，結果又陷入黑暗的局面，這次是否真的會醒來，後續的經濟數據和外圍風險還需要繼續關注，惟轉勢的動力看似已經接近臨界點。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉（作者為註冊持牌人士，以上非投資建議）