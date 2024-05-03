粉嶺北地補價建議 新地接納料建400伙

地政總署回覆指出，該申請人採用傳統方式進行補地價，並已在相關限期前接受換地建議書，補價金額會於契約修訂文件在土地註冊處註冊後，在該署網頁公布。不過，另外一宗申請未有在限期前接受換地建議書。

至於另外7宗申請，有6宗申請未有在去年底的限期內接受換地建議書，另外一宗申請涉及一幅現時借予政府作社區隔離設施的用地。政府現正檢視有關設施的後續安排，視乎政府歸還用地的日子，會再訂立接受換地基本條款建議書的限期。