兩市區新盤輪流出擊

新世界發展營業及市務（特別項目）總經理何家欣表示，柏蔚森分3期發展，合共提供1,305伙，主打兩房戶型。將先推涉及291伙的第1期，現正準備樓書。

遠東發展地產總裁方文昌稱，項目位處啟德跑道區前端，鄰近多項綠化設施。資料顯示，柏蔚森I在去年12月已獲批出預售，預計關鍵日期為2025年8月。

MIAMI QUAY I會所7.5萬呎 同時，毗鄰由會德豐地產、恒基地產( 00012 )、新世界發展及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I，其住客會所昨首度曝光。會所CLUB MIAMI及藝術園林佔地逾7.5萬方呎。設施包括24小時健身空間、宴會廳和童趣遊玩區等。該盤正積極籌備現樓銷售，預計短期內公布詳情。

中信泰富物業代理董事李肇文指出，峻譽‧渣甸山不排除以招標形式發售，樓盤提供114伙，由兩房至四房間隔，實用面積434至2,948方呎。中信泰富香港地產部董事李偉明稱，今年將主力推售上述項目，集團在港仍有3項發展，包括葵涌荔崗街住宅項目、大嶼山愉景灣合作項目，以及大角咀嘉運大廈商業重建發展。

ONE STANLEY複式8307萬售 發展商昨率先開放兩個連裝修示範單位供傳媒預覽，其中一個經改動兩房連套房單位，以2座8樓A室為藍本，實用面積687方呎。另一個參照2座8樓D室搭建，兩房間隔，實用面積435方呎。

此外，建灝地產的港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，昨以逾8,307萬元招標售出第10座2樓及3樓D室天際複式戶連車位，實用面積2,551方呎，四房連四套房間隔，附設天台及庭院，呎價約32,564元。項目同時公布新銷售安排，下周一起推出6伙招標發售。

MIAMI QUAY I住客會所設有長約50米的戶外臨海泳池。 峻譽‧渣甸山或以招標形式出售。右一為李偉明，左三為李肇文。 項目2座8樓A室示範單位以淺色調為主，客廳連接弧形露台。