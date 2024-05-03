麗港城呎售9559元 重返9年前

踏入5月藍籌屋苑都相繼以平價「開齋」，茶果嶺麗港城套三房單位減價後僅以每方呎約9,559元轉手，重返約9年前價位。

太古城累劈390萬沽 港聯置業方健勝表示，上述單位為12座低層H室，實用面積約748方呎，叫價800萬元，放盤約3個月，減價85萬元後沽出，成交價約715萬元。原業主2015年以680萬元購入，當時呎價約9,091元，持貨約9年帳面僅賺35萬元。扣除使費料近平手離場。

鰂魚涌太古城速錄成交。中原趙鴻運稱，屋苑寶安閣中層D室，實用面積約602方呎，兩房間隔，叫價1,210萬元，租客遷出後，累減390萬元，以820萬元售出，減幅逾32%，呎價約13,621元。

該行廖忠堅又指，藍田滙景花園7座高層D室兩房戶，實用面積約537方呎，獲用家以636萬元購入，呎價約11,844元。

資料顯示，同座較低層同室單位2018年曾以高達830萬元登記成交，相比下新做價比高位低逾兩成。

半新盤繼續要損手。世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山泓碧5座高層K室，實用面積約312方呎，一房間隔，放盤長達11個月，終獲買家以565萬元承接，呎價約18,109元。原業主於2019年2月以576萬元購入，帳面蝕讓11萬元。