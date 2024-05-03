公居屋交投飆1.2倍

上月未補價暫錄460宗 天頌兩年賺17萬 新一批白居二及綠表公屋客積極入市，加上未補價第二市場物業放寬按揭擔保期，帶動4月該市場的公屋及居屋交投大旺，暫共錄460宗成交，按月飆升近1.2倍，以同期計，創近3年新高。個別成交樓價跑贏私樓，天水圍天頌苑兩房戶買入兩年轉手，帳面仍獲利17萬元。

根據香港房屋委員會資料，3月同期第二市場只錄211宗成交，4月急增249宗，相關宗數至本月中仍會再作調整。而3月同類市場交投量經調整後，全月則錄489宗，仍創2022年12月後新高，比2月全月漲逾1.5倍。

天水圍逾70單多過私樓 資助房屋第二市場表現跑贏私樓。中原伍耀祖表示，在白居二客入市帶動下，天水圍居屋上月錄得超過70宗成交，而私樓只錄得約26宗。據了解，區內成交都以未補價市場單位為主。

祥益林家倫指，區內天頌苑L座低層7室，實用面積約506方呎，有熟悉該區環境的白居二客，見單位附裝修，以327萬元承接，呎價約6,462元。原業主於2022年才以約310萬元購入，單位期內升值約5.5%。

劈價移民盤成搶手貨。該行黃文樂稱，屯門居屋兆畦苑A座中層23室，實用面積約443方呎，原業主移民放盤，提供較大的議價空間，累減40萬元，獲區內白居二客以205萬元買入，呎價約4,628元。

寶林邨成交價僅175萬 公屋單位入場門檻更低，更受市場追捧。世紀21（將軍澳）魏仕良表示，將軍澳寶林邨連錄兩宗第二市場買賣，包括寶智樓高層23室，實用面積約381方呎，3月叫價200萬元，減價約12%，僅以175萬元成交，呎價約4,593元。

資料顯示，4月黃大仙公屋鳳德邨都錄至少10宗買賣，為期內交投表現最突出公屋屋苑，而黃大仙下邨一個低層單位，實用面積約241方呎，上月成交價僅95萬元，做價低於「一球」，創該屋邨2010年後新低，呎價約3,942元。

相反，已補價自由市場表現貼近私樓，近期頻錄損手成交。中原黃達雄稱，大埔居屋汀雅苑C座中層4室，實用面積約495方呎，兩房間隔，叫價約490萬元，議價後以482萬元沽，呎價約9,737元。原業主於2020年以595萬元入市，持貨約4年帳面蝕約113萬元，或貶值約19%。

近日各區第二市場成交實錄