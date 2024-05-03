股壇MasterMind：港股超買須審慎 阿里可望追落後

美國聯儲局一如預期維持息口不變，加上主席鮑威爾表示，下次利率調整不太可能加息，港股「五窮月」開局先跌後抽升，收市大漲逾440點，連升8個交易日兼重上萬八點關，再升空間有幾多？科網股成為升市功臣，邊隻仲值博？

凱基亞洲投資策略部主管溫傑（Kenny）昨日於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」上表示，聯儲局最新的議息聲明「鷹中偏鴿」，除了消除市場對加息的疑慮外，還放慢量化緊縮，即變相減低收水力度，帶動港股進一步向上。他亦提到，日前內地政治局召開會議，表明要靈活運用利率和存款準備金率等，加大支持經濟，相信會增加外資投資中港股市意欲。

不過，溫傑認為港股已累升不少，目前已相當超買，提醒投資者入市時要相當謹慎。至於美股方面，他指現水平要小心，之前推升美股的原因，包括減息預期及人工智能（AI）狂潮都漸退卻。

想知道溫傑更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。