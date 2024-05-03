太空旅遊今年規模料近百億

飛機是人類科技實力的象徵，沒有翅膀也能夠在天上翱翔，是無數古人的夢想。在科學如此昌明的21世紀，人類的目光已不再停留在天空，浩瀚無垠的宇宙才是如今最大的目標，太空旅遊對於少數富人而言，已經不再是遙不可及。根據市場研究機構的估算，今年太空旅遊的市場規模將達到12.48億美元（約97.3億港元），按年增長47.15%。

年均增速估計逾47% Polaris Market Research估計，從今年起到2032年，即未來8年內，太空旅遊的市場年均增速將會保持在約47.4%，最終變成278.61億美元規模的市場。目前主要有3家公司是主要參與者，包括億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX、亞馬遜創始人貝索斯（Jeff Bezos）旗下的藍色起源（Blue Origin）及在美股上市的維珍銀河。

不過，從股價表現來看，由於市場一直擔心維珍銀河的財務狀況，故該公司的股價除了在剛上市經歷一輪炒作之後，表現長期低迷。至於SpaceX及藍色起源則未有上市，前者由於已有頗具規模的低軌人造衞星網絡業務「星鏈（Starlink）」，其估值不斷膨脹。相比之下，藍色起源較為低調，但其於去年中也曾獲得美國太空總署（NASA）的登月着陸器合約。

分析指出，過去數年由於新冠疫情的衝擊，對太空旅遊產生了重大負面影響，包括各國政府實施出入境封鎖，主要市場參與者暫停營運，生產線製造工廠因勞動力短缺而被迫關閉等。隨着疫情結束，太空旅遊相關技術不斷進步，加上富豪對各種類型太空旅遊的興趣日益濃厚，市場增速將會在接下來數年恢復。