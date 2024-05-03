加拿大通脹續降溫 央行：減息時機臨近

加拿大央行行長麥克勒姆出席國會聽證會時表示，央行已經接近可作出減息決定的時機，通脹已經下降。該國3月消費物價指數（CPI）為2.9%，處於央行目標的1至3%區間之內。

麥克勒姆稱，通脹數據符合央行期待的情況，但央行仍希望再觀察一段時間，以確定物價可保持在長期穩定的水平。同時，他重申，在美國聯儲局和加拿大央行努力應對略有不同的經濟形勢之際，該行並不倣效聯儲局的做法。

南韓上月CPI升2.9%遜預期 亞洲方面，南韓官方公布的數據顯示，4月CPI按年升2.9%，低於市場預期的3%，增速較3月的3.1%放緩，是3個月以來首次放緩；按月則意外持平，市場原預期升幅加快至0.15%，3月為上升0.1%。當地通脹降溫主因食品和非酒精飲料，以及餐廳和酒店的成本上漲速度放緩；住房、電力、天然氣和水的成本上升速度保持在1.8%；而其他商品和服務的價格上漲速度略加快至2.9%。

剔除食品和能源的4月核心CPI按年升2.3%，亦較3月上升2.4%放緩，並創2021年12月以來最慢增速。