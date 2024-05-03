歐去年FDI爆疫後首跌 德挫12％

會計師行安永的調查顯示，去年歐洲的外國直接投資（FDI）下跌4%，是自新冠疫情以來，歐洲的FDI項目首次出現年度下降。其中，對德國的投資項目大減12%。安永歐洲、中東和非洲地區合夥人Julie Teigland表示，監管法規快速出台給合規帶來嚴峻挑戰，尤其是對規模較小的公司而言；又稱讓中小型企業有時間應對法規非常重要。

受訪企業表示，能源價格波動、國內政治動盪，以及歐洲在人工智能、可持續發展和數據保護等領域，不斷出台新法規，都是他們關注的問題。調查又顯示，儘管法國的投資項目數量減少5%，但在外商投資排行榜上仍居首位，而且法國創造的就業機會按年增加4%。英國超過德國位居第二，去年FDI項目增加6%。

受累戰事 立陶宛縮四成 此外，俄羅斯與烏克蘭的戰爭亦嚴重打擊周邊國家的FDI，其中羅馬尼亞下降13%，芬蘭跌32%，拉脫維亞減少31%，立陶宛更大跌40%。

另瑞士公布，4月份的年度通脹率為1.4%，高於先前的1%；預測值為1.1%。