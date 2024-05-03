馬士基首季EBITDA勝預期 上調利潤指引

全球航運業巨企馬士基（Maersk）首季除息、稅、折舊和攤銷前利潤（EBITDA）按年跌60%至15.9億美元，優於市場預期的14.6億美元。該企料全年EBITDA為40億至60億美元，較先前目標10億至60億美元有所上調，以反映貨櫃運輸需求強勁，以及非洲各地船隻為避開紅海而改道致運費上漲，並料今年海運貨櫃需求增長處2.5至4.5%範圍的上限。

料紅海影響持續至下半年 馬士基行政總裁（CEO）Vincent Clerc表示，首季業務開局良好，符合該企的預期，需求正趨向市場增長指引的高端，而紅海的狀況仍然根深柢固，料相關影響持續至下半年，不僅支持了首季按季的復甦，還改善未來幾季的前景，故該企最新預計，這些情況將在今年的大部分時間裏持續存在。

然而，該企仍然預計今年和明年將有大量新船交付，最終抵銷這些因素並使海洋市場面臨新的壓力，故堅持不懈地繼續控制成本，旨在降低海洋產業的中斷相關成本並恢復物流和服務的利潤率，這項成本工作對於支持客戶度過持續的市場波動，並建立更具彈性的業務，至關重要。

同時，該公司於2024至2025年的資本開支指引，維持在90億至100億美元不變。

首季該企透過支付10億美元股息和4.43億美元股票回購，向股東分配總計15億美元的現金；至於透過分拆Svitzer繼續精簡其產品組合，以專注於端到端物流之舉，分拆行動已於4月30日完成，Svitzer現已在哥本哈根納斯達克上市。