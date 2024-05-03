蜆殼績優 回購273億

上季經調整盈利603億 英股價高開 受全球天然氣價格下跌影響，英國石油巨企蜆殼（Shell）首季業績與其他同業一樣錄得按年下跌，但多個分項按季做好，且優於市場預期，加上公司公布35億美元（約273億港元）股份回購計劃，刺激其倫敦股價曾升2.54%。其中紅海危機和俄烏戰爭等地緣局勢緊張，反促成了該企業盈利機會。

化學及產品按季多賺54倍 在截至今年3月底止，蜆殼經調整盈利為77.34億美元（約603.25億港元），按年跌近兩成，但按季升5.58%，較市場預期的65億美元更高出18.98%。期內錄得總收益724.78億美元（約5,653.28億港元），按年和按季跌16.65%和7.94%；股東應佔溢利73.58億美元（約573.92億港元），按年雖然跌約一成半，但按季勁升14倍。

該企最大收入來源為綜合燃氣，首季經調整盈利36.8億美元，按年和按季跌25.18%和7.25%，主要因為來自天然氣的貿易下跌。不過，包括煉油業務在內的化學及產品業務顯著做好，在首季經調整盈利僅按年跌5.38%，但按季大增54倍。業績報告內解釋，與產品毛利上升有關，包括貿易和煉油的毛利提高，除了因為更好地利用產能之外，也因為全球相關產品的供應中斷所致。

財務總監Sinead Gorman在業績會進一步解釋，紅海航運中斷，以及近幾個月烏克蘭無人機襲擊導致俄羅斯煉油廠停電，提振了成品油交易。期內化學生產和煉油產能利用率分別為73%和91%，展望今年第二季該兩項目的利用率將分別約為72至80%，以及87至95%。

對於上季業績，行政總裁Wael Sawan形容為「另一季度的強勁營運和金融表現」。該企上季經已完成回購35億美元股份。本季將啟動新一輪35億美元股份回購，預計在第二季內完成，本期並宣派季度股息每股0.344美元。

資產管理公司RBC Brewin Dolphin認為，蜆殼首季業績勝預期，且在氣價下跌的背景之下，毛利合理。另外，該企負債減少，成本下跌，投資者所冀盼的財務紀律，這方面該企做到了，也因為如此獲市場青睞。

撤華EV充電以外發電業務 在減少成本方面，蜆殼近日決定退出內地的電力市場，包括發電、貿易和行銷業務。Sawan解釋，有關做法可以讓公司致力發展利潤更高的業務。該企在2014年進軍內地的電力市場，是首批註冊參加電力交易市場的外資公司。分析指出，蜆殼奮鬥近10年，最終退出內地發電業務，主要因為內地電力市場競爭激烈，盈利難度高。

惟該企發言人補充，公司不會退出內地電動車（EV）充電市場，因該市場正顯著增長，並謂這是「選擇性地投資電力，專注於從我們的電力組合中創造價值」。

蜆殼股價近月走勢 蜆殼今年首季業績摘要