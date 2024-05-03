經合上調今明年全球經濟預測

經合組織（OECD）認為，儘管全球經濟復甦步伐溫和，且地緣政治風險的陰影猶存，但已開始出現謹慎樂觀情緒，遂出手上調今明兩年全球經濟增長預測至3.1%及3.2%，均高於今年2月預測的2.9%及3%。不過，該機構警告如中東衝突升級推動油價大幅上漲，全球經濟仍可能遭受重大挫折。

時隔3個月，各主要央行貨幣政策的緊縮影響仍持續可見，特別是在住房和信貸市場，但OECD在報告指，通脹下降速度快於最初預期，私營企業信心正在改善，估計今明兩年全球通脹率放緩至5%及3.4%。隨着通脹率有望回落至主要央行的目標水平，預計為今年稍後時間普遍放寬貨幣政策開闢道路，同時也助力消費者收入增長。

料內地全年GDP升4.9% 該組織目前預計，未來兩年全球貿易增長將與經濟同步復甦，今年商品加服務的貿易量料升2.3%，明年亦將增3.3%。亞洲經濟體的貿易反彈，乃預期貿易改善背後的關鍵因素之一，特別是今年。

全球兩大經濟體方面，中美兩國今年國內生產總值（GDP）增長預測分別為4.9%及2.6%，高於2月時預測的4.7%及2.1%。OECD仍預期聯儲局年內將下調關鍵利率，並預計中國政府可能進一步推行刺激政策。

然而，全球經濟並非無後顧之憂，OECD提醒，經濟前景存在很大不確定性。例如地緣政治高度緊張仍是近期的重大不利風險，特別是中東不斷演變的衝突加劇，並擾亂能源和金融市場的話。據其測算，如果能源運輸路線受到更嚴重干擾，油價將高出25%，全球經濟增長率將被拉低0.4個百分點，而通脹率則會推高一個百分點，各國央行主要利率亦將上升0.5個百分點。