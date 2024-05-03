Google傳又裁逾200人 職位轉移印度墨國

美國科技公司Alphabet旗下Google不斷裁員，繼今年初以經濟不景、廣告市場低迷為藉口大舉炒人後，即使如今行業情況大幅改善，裁員的步伐尚未停止。外媒報道，在4月公布季度業績之前，Google再度裁員至少200人，並擬把部分職位轉向印度及墨西哥等地區招聘。

涉旗艦產品技術部門員工 值得留意的是，Alphabet早前發布首季業績時，亦宣布了700億美元的股票回購計劃，並首次宣派股息，可見這次裁員明顯不是因為財政壓力。畢竟公司明明有充裕資金派息及回購，反而不斷向員工「開刀」。

報道指，今次裁員的部門，是Google旗下名為「Core」的團隊。該部門負責建立Google旗艦產品背後的技術基礎，並保護用戶線上安全。部門成員來自資訊科技的關鍵技術單位、開發團隊、技術基礎設施、安全基礎、應用程式平台、核心開發者及各種工程技術人員。

Google開發者生態系副總裁暨總經理Asim Husain據報是透過一封電子郵件向團隊宣布裁員消息，指這次是部門在今年內最大規模的裁員，並對員工直言：「這類公告可能會令你們中的許多人感到不安或沮喪」。