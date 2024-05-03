洲際航天賤價配股撲水4500萬

文壹川

公司嚴重資不抵債 然而，配股通告內解釋，集資也因為公司虧損和資不抵債。在截至去年底止年度，該企錄得淨虧損約2.22億元（人民幣‧下同），以及經營活動現金流出淨額約1.32億元，且在去年底止該企的流動負債超過其流動資產，兩者相差約3.39億元，而集團的現金及現金等價物僅為約7,022.5萬元。

宜留意，洲際航天今年3月27日刊發的業績公告包含羅兵咸永道的「非標準報告」，指出公司於各種合約及其他安排項下有重大資本開支承諾，且本港總辦事處和航天業務的場所於今年至3月27日有拖欠租金情況，「該等情況」可能會對集團持續經營的能力構成重大疑慮。而羅兵咸永道已於日前表示，將於今年6月25日任期屆滿後便退任公司核數師。

另外，該企吹噓多時的航天業務在去年仍然「零收入」，但同時主席兼行政總裁文壹川（SUN Fengquan）去年酬金卻加碼23.09%至343.8萬元，2022年其董事袍金也按年大增了八成。