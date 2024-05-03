Yen兌港元重上5算

日央行疑再入市 圓匯曾急彈3% 日圓兌每美元本周初插穿160後大上大落，更連番惹來日本央行出手干預匯市的揣測。最新有指日本當局在美國聯儲局議息後第二度出手「買日圓、沽美元」，規模達3.5萬億日圓（約225億美元），是繼本周一斥資約5.5萬億日圓後再次入市干預，刺激圓匯於本港時間周四凌晨由約157.58，短短40分鐘內急升至153.04，升幅達3%，每百日圓兌港元亦由4.97算升上5.07算。

要留意，財務省財務官神田真人雖拒絕評論官方是否入市干預，惟稱本月底將披露干預數據，言下之意亦曲線承認央行有所介入，或反映圓匯貶至160價位，乃央行可接受的終極底線！

奧尼爾：貶值或近尾聲 隨着圓匯止跌回穩，有「金磚四國之父」之稱的高盛前首席經濟學家奧尼爾（Jim O'Neill）直言，日圓的貶值態勢或接近尾聲，更形容圓匯遊戲可能接近「最終回合」（End Game）。

他特別提到，日圓貶得太快太勁，與醞釀貨幣危機無異，而包括中國在內的亞洲國家，甚至美國財政部也不希望日圓持續轉弱。

另他透露，華府已經對匯市有所防範，不排除相關官員將「出口術」助攻，阻止圓匯進一步貶值，惟未必會重演1998年美國直接入市干預日圓的情況，因目前宏觀金融市場與26年前不可同日而語，現時美元強勢是與通脹及美息高企有關，一旦美元大跌或加劇經濟挑戰，變相適得其反，所以美國很難採取太多行動協助日本應對。

至於日央行在3月「鴿派加息」後，當月的議息會議紀錄同樣值得關注。會議紀錄顯示，不少央行委員認為，3月結束的負利率措施與歐美還在推進的緊縮貨幣政策不同，短期利率升至0.1厘對經濟影響有限，惟長期利率應由市場決定，同時必須防備長期利率驟升。另有若干委員覺得央行應在某些時候放慢買債步伐，通過贖回縮減持有規模。

有部分委員亦提出，今後央行的貨幣政策宜與日本經濟和物價走勢齊上齊落；又認為國內物價可能續升，後續加息有一定可能，惟央行需進行仔細解說，避免外界以為幣策由寬鬆轉向迅速加息。

日本股市方面，由於當地今日及下周一因「憲法紀念日」及「兒童節」而休市，投資者入市觀望態度審慎，日經平均指數及東證指數（TOPIX）均連跌兩日。其中，日經平均指數昨日收跌37點，報38,236點；東證指數收跌0.87點，報2,728點。

住友增派息 股價新高 此外，「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡持有日本5大商社之一的住友商事昨公布，截至今年3月底止年度，純利雖然按年倒退31.7%至3,863.52億日圓，但該企預期截至明年3月底止年度純利將按年反彈37.2%至5,300億日圓。派息方面，住友商事每股派發125日圓的年度股息，按年增逾8%，其中末期息為62.5日圓，跟中期息看齊，並料2024財年股息會增至130日圓，同時設下未來派息比率高於40%的目標。住友商事股價昨逆市升4.37%，收報4,300日圓，以收市價計屬歷來最高。

日圓近日大幅反彈