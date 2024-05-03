虛產管理公司嘆在港難開戶

虛擬資產管理公司HashKey Capital合夥人黃詠欣表示，一直與香港金融管理局、香港證監會等監管機構緊密聯繫，金管局去年亦曾舉辦兩場業界交流會，以討論業界與銀行之間的困難及需求。不過，業界在銀行開戶「未太完善」，同時希望能將產品放在銀行銷售。

倡放寬引入科技人才限制

政府發布虛擬資產政策宣言一年半以來，有立法會議員引述數據顯示，目前在香港落戶的相關企業和項目有逾500間，而正在申請虛擬資產交易平台的超過20間機構，已為香港創造超過1,000個就業職位，租用商業辦公室面積超過10萬方米；同時建議放寬對引入科技人才的限制，加快推動「數字住民」身份發展，方便非香港居民在香港從事企業和商業活動，並可在北部都會區或河套區規劃數字科技城，設計完整的工作和居住配套，讓全球數字科技人才集中在香港。