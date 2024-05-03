星展上季盈利漲15% 創新高

星展集團公布，2024年第一季純利較去年按年上升15%至29.6億新加坡元，而股本回報率達19.4%，總收入增長13%至55.6億坡元，三者均創紀錄佳績；按經紅股擴大後的股本基礎，第一季股息為每股54坡仙。

淨息差2.14% 不良貸率持平 期內，按固定匯率計算，集團首季貸款按季增長1%，受惠於非交易企業貸款增長和合併花旗台灣帶動。集團淨息差維持2.14%，服務費收入首次升破10億坡元，財資客戶銷售額創紀錄高位；成本收入比率變動不大為37%，而除撥備前溢利上升14%至34.8億坡元。集團又指，期內流動資金保持充裕，流動性覆蓋比率為144%，淨穩定資金比率為116%，均遠高於監管要求；資產質素維持穩健，不良貸款比率持平在1.1%，特殊撥備佔貸款的10點子。

與上一季相比，集團純利增長24%；總收入因服務費收入和財資客戶銷售創新高以及市場交易收入上升而增長11%；支出下降6%，部分是因為上一季錄得非經常性支出所致；普通股權一級資本比率14.7%，按季升0.1個百分點。

星展行政總裁高博德表示，集團今年的開局強勢，盈利創紀錄高位；又指整體業務的增長勢頭強勁，當中包括貸款增長向好，服務費收入和財資客戶銷售額均創新高，看好總收入和盈利將優於先前預測的水平，可望來年能夠繼續為股東回報取得佳績。