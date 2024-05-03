渣打首季稅前溢利增24%

按基本基準計算，季內經營收入51.52億美元，按年升17.19%；淨利息收入增3.33%至24.19億美元；淨息差按年擴闊13點子，至1.76%。受今年2月宣布10億美元的股份回購影響，普通股權一級資本比率為13.6%，按年降10點子；目前已完成三分之二的回購。

季內信貸減值支出為1.76億美元，按年飆升5.76倍，按季增1.83倍；年化貸款損失率為23點子。其中財富管理及零售銀行業務支出為1.36億美元，以及創投業務中主要來自旗下虛銀Mox的支出2,800萬美元；企業及投資銀行業務於季內無產生任何支出。

港收入升10% 英虧損擴 內地商業房地產方面，上季投資組合的預期信貸虧損撥備總額為12億美元，第三階段風險敞口為15億美元；計入抵押品的撥備覆蓋率為90%，餘下的一般性額外撥加為1.29億美元。

集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，上季業績表現強勁，收入錄雙位數增長及正經營槓桿；即使環境持續不確定，集團在業務、產品及市場各方面均表現強勁。另已着手透過改變集團的管理層架構及推行「提效增益」計劃，使架構更為簡單及高效。

他又指，有信心達到財務目標，維持全年指引不變，包括年內淨利息收入達到100億至102.5億美元，繼續提高每股全年股息金額，以及有形股東權益回報由10%穩步增長，目標於2026年達至12%後繼續提升等。

分區表現方面，香港首季經營收入11.45億美元，按年增10.52%；除稅前基本溢利增17.2%至6.2億美元，佔全集團溢利近三成，繼續成為集團最大盈利貢獻來源，另期內信貸減值為3,900萬美元。

渣打中國第一季經營收入按年增13.78%至3.22億美元；除稅前基本溢利則跌10.14%至6,200萬美元。其他營運地區亦普遍錄得盈利，不過英國業務稅前虧損擴大38.16%至1.81億美元。

大行籲增持 睇93.3元 摩根士丹利發表研究報告稱，渣打首季表現勝預期，受到財管費用和企業銀行業務收入帶動，該行首季撥備前經營溢利表現勝預期；又指首季表現強勁將有助帶動股價脫離低估值的情況，故予該股目標價93.3港元，評級為「增持」。

渣打集團今年首季業績摘要 渣打股價走勢