新領救濟少過預期 道指高開

對聯儲局放慢「縮表」的憧憬支撐美股表現，3大指數周四早段繼續向好。道指曾升245點，報38,148點；標指曾升38點，報5,057點；以科技股為主的納指升158點，報15,763點。最新經濟數據顯示，美國上周首申領失業救濟人數為20.8萬人，少過市場預期，而截至前周止持續申領人數則為177.4萬人。另外，美國4月工廠訂單按月增長1.6%，符合預期。

高通經調整多賺14% 企業消息方面，作為半導體周期受惠者之一的晶片設計公司高通公布了截至3月24日止季度業績，季內收入按年增長1.22%至93.89億美元；純利增長36.5%至23.26億美元，經調整純利增長14.09%至27.61億美元。業績的增長主要因為手機市場復甦，特別是由人工智能（AI）手機推動的需求。

高通指引本季度收入介乎88億至96億美元，以中位數計相當於按年增長8.86%，料經調整每股盈利介乎2.15至2.35美元，好過市場預期。該公司股價早段曾升9.29%。

莫德納上季蝕91億 研發出新冠疫苗而為人熟知的美國藥廠莫德納（Moderna）公布首季業績，由於疫苗收入縮水，其總收入按年大減91.03%至1.67億美元，淨虧損11.75億美元（約91億港元），但仍好過市場預期。莫德納亦宣布退出與基因編程公司Metagenomi的合作，該合作計劃總值達30億美元。莫德納股價早段曾升7.26%，Metagenomi則跌19.03%。

健身器材及社交平台公司Peloton宣布，行政總裁Barry McCarthy已經辭職，將改由兩位董事會成員出任聯席行政總裁，McCarthy本人以策略顧問身份留任至年底。該公司亦尋求裁員15%，即涉及約400名員工，原因是公司債務依然高企，預計業務調整以及裁員可使年度開支減少兩億美元。Peloton股價曾跌12.76%。