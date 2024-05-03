聯儲放慢縮表 減息或推遲

美國聯儲局公布議息會議結果，維持聯邦基金利率目標區間在5.25至5.5厘不變，符合市場預期，同時暗示減息時間點可能推遲。不過，當局同時宣布將在6月開始放慢「縮表」（出售手頭資產）的速度，按月減持國債的幅度降低至250億美元，而按揭抵押證券（MBS）減持額度則維持在350億美元不變。

聯儲局主席鮑威爾在議息後的新聞發布會上多次重申，在「有足夠信心」通脹能回落至目標水平之前不會減息，又謂需要的時間可能比預期更長。根據他的說法，聯儲局不會單看一、兩個月的數據，而是要更長期的數據支持通脹回落的軌迹。整體而言，他的言論仍偏向「鷹派」，與聯儲局剛宣布縮減出售國債規模的政策行動剛好相反。

新債王料今年降息一次 他也強調，放緩「縮表」的決定，並不代表資產負債表最終收縮幅度將小於原本計劃，只是讓過程更緩慢。他又指，此舉將有助確保平穩過渡，減少貨幣市場承受壓力的可能性。

人稱「新債王」的Double Line Capital行政總裁岡拉克表示，聯儲局已表明了排除進一步加息的可能，但他認為今年減息的次數不會超過一次（0.25厘）。他的預測亦與市場主流觀點差不多，多數分析員如今都預期當局會在年底前後減息一到兩次。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，只要聯儲局仍傾向在某個階段減息，風險資產價格會繼續受到支持，特別是如果消費增長保持強勁，美國勞動力市場緊張使工資上漲繼續支撐收入。基於市場已開始為今年只減息一次重新定價，目前債券價格也似乎更合理。

專家看好短期債券 他建議投資者在美國及全球股市保持均衡配置，並指雖然美元表現強勢，但無礙亞洲主要股市今年以來表現良好。而債市則看好短期債券以及高收益企業債，又謂經濟增長保持韌性有望使違約率保持在低水平。