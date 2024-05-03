港銀P息維持不變 按息年底前望回落

具指標性的香港3大發鈔銀行最優惠利率（P）繼續按兵不動，按揭界相信本港按息將橫行一段時間，直至下半年或微調P息。香港金融管理局亦重申，港元拆息（HIBOR）在往後一段日子可能仍處於較高水平，提醒市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應小心考慮及管理利率風險。

一個月HIBOR創3周高 滙豐銀行、中銀香港昨日均維持P息於5.875厘，渣打P息維持在6.125厘，上述銀行的港元儲蓄戶口利率保持不變。金管局認為，美國通脹走勢未足以令聯儲局有信心開始減息，高息環境或會維持一段時間，但強調本港金融及貨幣市場運作仍維持暢順，港元匯率保持穩定，亦會繼續監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。另外，在本港實施聯繫匯率制度下，該局因應美國未有加息，維持貼現窗基本利率於5.75厘不變。

在5月開局首個交易日，本港銀行同業拆息個別發展。其中，跟樓按相關的一個月拆息，再升0.04113厘，連升5日至4.34095厘，創逾3周高位；隔夜拆息跌幅最大，單日跌近0.88厘，結束5日升勢，跌至4.376厘。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預料，HIBOR上半年將繼續徘徊4厘以上高水平，即本港銀行普遍新做按揭息率維持於4.125厘水平，而銀行P息估計維持不變，保留在目前5.875厘水平，相信對樓按市場有正面作用。目前他不排除聯儲局最快下半年7月開始減息，如果美國息口下跌，香港拆息或跟隨回落至4厘水平。

中原按揭董事總經理王美鳳亦指，暫預期美國下半年啟動減息，減息次數或達兩至3次。基於港息在對上加息周期跟隨美息之加幅較小，她相信需待港元拆息於下半年逐步下行一定幅度，本港P息及按息才可回落，預期現時主要按息4.125厘將橫行一段時間，年底前按息有機會回落至4厘或以下水平。