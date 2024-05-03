港股5月開局衝破萬八

科企內房力撐 恒指8日漲1982點 年內新高

港股「五窮月」開局不窮！恒生指數全日再升444點，收市穩企18,000點樓上，連升第8個交易日，累飆1,982點或12.22%。恒生科技指數亦重返俗稱牛熊分界線的250天線（現處3,778點），收報3,865點。雖然遇上五一內地長假「北水」休戰，港股昨日成交較上一個交易日縮11.41%，但仍有1,159.72億元，連續第9日過千億元規模，連大弱勢的內房板塊亦有好表現，種種迹象顯示，持續有資金流入，港股的基調正逐步改善。