港股5月開局衝破萬八
科企內房力撐 恒指8日漲1982點 年內新高
港股「五窮月」開局不窮！恒生指數全日再升444點，收市穩企18,000點樓上，連升第8個交易日，累飆1,982點或12.22%。恒生科技指數亦重返俗稱牛熊分界線的250天線（現處3,778點），收報3,865點。雖然遇上五一內地長假「北水」休戰，港股昨日成交較上一個交易日縮11.41%，但仍有1,159.72億元，連續第9日過千億元規模，連大弱勢的內房板塊亦有好表現，種種迹象顯示，持續有資金流入，港股的基調正逐步改善。
恒指昨日輕微低開兩點，跌幅一度擴至22點，低見17,740點，之後掉頭回升，最多揚454點，高見18,217點，為去年10月12日以來高位，最終挨近全日高位收市，收報18,207點。國企指數升163點或2.6%，報6,437點；科技指數升164點或4.45%，終止兩日跌勢。
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大家樂盈喜 股價升半成
世茂A股勢觸發退市
不過，世茂集團(00813)間接附屬世茂股份A股已連續12個交易日收市價不足一元人民幣，即使未來8個交易日均漲停，股價也無法重上一元人民幣。換言之，勢必觸發連續20個交易日收市價少於一元人民幣而退市的條件。另世茂決定延遲境外債重組協議的同意費截止日期至5月底。
匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，市場憧憬內地再有支持樓市大招，對內房氣氛有幫助，惟板塊反彈已多，值博率不高。政策將推動資本市場，以及解決宏觀經濟問題，港股整固後有力再上，料恒指波動區間17,000至18,000點。
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