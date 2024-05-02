專家樓評：的士司機申按 銀行要靠估

過往曾提及由於的士司機未能提供稅單及糧單，加上普遍都不會每日入數，較難證明其每月總入息，因此部分銀行會有一個內部指引去估算的士司機的入息，情況有如「海鮮價」，銀行大致會根據以下兩點去評估：其一，的士是屬於「紅的」或是「綠的」﹔其二，司機工作時間是「日更」、「夜更」還是「特更」。例如「紅的」日更司機，便估算月入大約兩萬多元，夜更3萬元，特更3萬多元等。

入息指引隨不同市況調整 不過，這個指引每間銀行不同，而且會按市況調整，在疫情期間，不少銀行都調低的士司機的月薪估算。而在旺市時，亦曾有銀行估算每月入息達4萬元。

早前接到一宗求助個案，客人是一名65歲的紅的夜更司機，他持有一個車位，於財務公司借了按揭，息率大約為16厘，尚欠貸款約43萬元，每月供款約為8,300元，現時希望轉按到息口較低的銀行，以達到慳息效果。

由於他年紀比較大及未能提供入息證明，加上只是做貸款額數十萬元的車位按揭，基本上大部分銀行都不接受其按揭申請。

經過協助下，他終於找到一間銀行接受其申請，只需要提供的士證及租車證明，便可以估算他的入息為3萬元，最後成功批出按揭貸款43萬元，息口為最優惠利率（P）減一厘，供款年期為10年，即月供約為4,300元，大大減輕負擔。

不過，最意想不到的是，若然的士司機本身持有的士牌擁有自己的士，反而在按揭審批時會更具難度。市面上很少人會一筆過付款購買的士牌，他們通常都會向銀行借貸做的士牌按揭，較早前接到一宗相類似的查詢，客人為的士司機及持有的士牌，他購入300萬元的物業，打算申請七成按揭，即貸款額為210萬元，若以現時按揭息率4.125厘及供款期30年去計算，即每月供款約為10,200元。

的士牌未供完 月入要求增 有銀行估算客戶的入息約3萬元，似乎是足夠通過銀行的入息要求，但由於他持有的士牌，而的士牌亦有在銀行敍做按揭，每月供款大約兩萬元，雖然的士牌有約一萬元的租金收入，但銀行在計算「供款佔入息比率」時要將的士牌供款兩萬元計算在內，故連同樓按每月供款合共為30,200元，若要通過銀行入息要求，每月入息便要多於60,400元，就算將租金收入計算在內，每月收入合共亦僅為4萬元，故未能通過銀行的入息要求。所幸最後他可以加入按揭擔保人而成功批出貸款。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣